Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saltano il viaggio di nozze e c’è un perché

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ledisono state celebrate il 30 giugno con una cerimonia romantica, alla presenza di parenti e amici che da tempo aspettavano di vederli diventare marito e moglie. I neosposi non potrebbero essere più felici di così ma avrebbero già deciso di non partire per ildie per un motivo molto preciso. A differenza di Diletta Leotta e Loris Karius, che si stanno rilassando con Aria in quel di Ibiza, loro hanno deciso di non lasciare l’Italia.rinunciano aldiPer il momento,hanno deciso di rimandare ildi. Potrebbero partire a ottobre, per festeggiare al meglio il loro anniversario, ma per ora lei avrebbe scelto di rimanere vicina alla sua famiglia: “Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”, ha raccontato la sposa a Chi, che ha immortalato i momenti più importanti del matrimonio.