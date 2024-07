Cambia rapidamente Sottocorona vede la svolta | tutto in 24 ore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un quadro meteo in continua evoluzione. È quello dipinto da Paolonelle sue previsioni del tempo per il Tg La7 di mercoledì 3 luglio. Abbiamo "nuvole anche intense al nord, in parte al centro e molto meno al sud", spiega l'esperto che per oggi pre"una giornata ancora di forte instabilità". Sopratal nord dove tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige sono possibili "fenomeni intensi". Piogge e temporali possono verificarsi dal pomeriggio anche sull'Appennino centrale e centro meridionale, e verso le coste tirreniche. "Qualche pioggia arriva al sud, sicuramente in Campania e poi in Calabria", spiega. Giovedì 4 luglio "la situazione comincia are, emolto", spiega il meteorologo di La7.