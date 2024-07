Basket Vittorie e podi nel MaxiBasket per Ancona e Senigallia quando la classe non ha età

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vincono Montecucco e Zerella, argento per Gallucci, bronzo per Mengucci che dice:”emozionante mettersi in gioco in questo mondo”, 3 Luglio 2024 – Una edizione degli Europei di Maxientusiasmante per le Marche e i cestisti della nostra provincia. Davanti al pubblico amico, si è infatti giocato a Pesaro, è arrivato infatti l’oro per l’Italia Over 40 delle ex anconetane Tania Montecucco e Felicita Zerella, ma è andata a medaglia pure l’Over 65 maschile con l’indimenticato bomber die presidente di Jesi Antonio Gallucci. Terzo posto, inoltre, per la femminile over 50 dove c’era Laura Mengucci, senigalliese che prima della manifestazione a Vallesina Tv aveva confessato i suoi sogni ed aspirazioni (leggi qui l’intervista).