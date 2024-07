Wimbledon 2024 | Musetti Bellucci e Darderi interrotti per pioggia tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Arriva puntuale lanella giornata di martedì 2 luglio. I match iniziati alle ore 12 sono statipurtroppo a causa del maltempo che ha colpito Londra. In particolare, tutto fermo tra Lorenzoe Lestienne, tra Lucianoe Choinski e tra Matteoe Shelton, mentre di conseguenza slittano gli incontri di Bronzetti e Cobolli che sono programmati in altri orari. Teloni messi in fretta e furia sui campi, dunque non dovrebbe essere una cosa immediata. Qui vi aggiorneremo in tempo reale sulla situazione legata alla possibilità di riprenderla. AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – Non si giocherà prima delle ore 14. AGGIORNAMENTO ORE 14 – Stanno togliendo i teloni dai campi. Fra pochissimo si riparte.