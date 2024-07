Sono un giocatore della Juve | l’annuncio in diretta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 2 luglio 2024) Lantus continua a lavorare sul mercato. Per un campione arriva intantoin: “un calciatore” Douglas Luiz è stato acquistato, Khéphren Thuram quasi. Prende forma la nuovantus che sta nascendo sotto le direttive e lo sguardo attento di Thigo Motta, coinvolto n ogni passaggio, in ogni singola trattativa. I bianconeri, dopo l’annata chiusa al terzo posto, hanno come obiettivo lo scudetto. Un club come quello bianconero ha nel suo dna la voglia di vincere, quasi l’esigenza di farlo e per questo alla Continassa hanno affidato il nuovo progett ad un tecnico giovane ed emergente, che ha già mostrato il suo talento e la sua bravura a Bologna. I felsineiarrivati fino in Champions League, un vero e proprio miracolo: lo sarebbe di più provare a vincere il titolo annullando il gap con l’Inter.