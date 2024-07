Pochi agenti commercio Fnaarc Pisa | Fisco oneroso Serve ricambio generazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - “Anche nella provincia disono sempre meno le persone che scelgono di intraprendere la professione dell'agente die l'età media di quelli attualmente operativi si sta alzando fino a raggiungere la media nazionale di 52 anni. Un problema non di poco conto anche per le imprese che si avvalgono del loro operato”. Esprime forte preoccupazione il presidenteConfe membro di Giunta nazionaleDomenico Greco dopo l'allarme lanciato dal presidente nazionaleAlberto Petranzan. “Chiediamo un tavolo di confronto tradie case mandanti per affrontare il tema e trovare soluzioni che agevolino il. Noisiamo il motore delle pmi e facciamo la differenza nelle reti commerciali delle grandi aziende, intermediando il 70% del Pil del nostro Paese.