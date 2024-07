Olena Zelenska non ha acquistato una Bugatti Tourbillon a Parigi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) L’agenzia statale russa RIA Novosti sostiene che, moglie del presidente ucraino Zelensky, abbiauna costosissimadurante la recente visita in Francia per l’anniversario dello sbarco in Normandia. La fonte dell’agenzia è un sito francese, il “Verite Cachee”, che non è una testata giornalistica ed è gestito tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta Il sito “fonte” della notizia è stato appena creato e viene gestito con l’AI. Il video del presunto dipendente diè un deepfake generato con l’AI. La fantomatica fattura presenta dei grossi errori, come la mancanza della partita Iva.ha smentito tutta la falsa notizia. Analisi Ecco lo screenshot dell’articolo di RIA pubblicato il primo luglio 2024: Tra coloro che hanno diffuso la “notizia” nel nostro Paese, troviamo “Il Giornale d’Italia” con un articolo dal titolo «compra unada 4,5 mln€ durante una visita a, ecco il contratto – RUMORS».