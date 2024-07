Morto annegato a Falconara | tutti i dubbi ancora da chiarire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ancona, 2 luglio 2024 –a 12 anni, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato scorso a. A perdere la vita è stato un bambino di origine senegalese che si era trasferito da poco, con la sua famiglia, a Castelferretti. Per ora il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo non ha iscritto nessun indagato ma ha delegato i carabinieri della Tenenza a faregli accertamenti del caso. Fondamentali saranno le testimonianze di persone presenti nel tratto di spiaggia dove si trova la piattaforma Bedetti e i vicini stabilimenti balneari. Proprio in quello specchio d’acqua ha trovato la morte Abdou Diokhane, 12 anni appena compiuti il 18 giugno. Il 12enne era con altri due amici, della stessa età, giocavano in acqua e si divertivano a salire sul molo chiamato piattaforma Bedetti e che altro non è che una copertura degli scolmatori fognari che si trovano sotto.