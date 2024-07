Lukaku solo flop dopo l’Inter | problemi pure su Milan e Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)da quando ha traditoad agosto 2021 è entrato in una parabola clamorosamente discendente della sua carriera. L’ex numero 90, ieri pachidermico in Francia-Belgio agli Europei, è richiesto da. IN CALO – La carriera di Romelusta crollando pericolosamente.il disastro ai Mondiali del 2022 in Qatar, l’ex attaccante delha chiuso a zero gol anche gli Europei. Il Belgio è uscito ieri con la Francia, per un autogol di Jan Vertonghen all’85’, su azione nata da una palla banalmente persa proprio danella metà campo avversaria. Da quando ha tradito i nerazzurri per tornare al Chelsea, nell’agosto del 2021, le cose per lui sono crollate.il rientro ao ha avuto tanti, alla Roma non ha fatto granché e a Londra è un esubero.