L’Ue approva la quinta rata del Pnrr | l’Italia incassa altri 11 miliardi per ambiente e digitalizzazione Meloni | Smentito chi ci tifava contro – Il video

(Di martedì 2 luglio 2024) Via libera della Commissione europea alladelitaliano. Oggi, martedì 2 luglio, l’esecutivo Ue ha pubblicato una valutazione preliminare positiva che prelude al pagamento dellatranche. La richiesta presentata dal governo italiano lo scorso dicembre riguardava 52 traguardi e obiettivi per una cifra di 10,6di euro, al netto del prefinanziamento da 1,6. Dopo la revisione dell’esecutivo di Giorgia, l’importo della richiesta diè salito a 11,1: 3,2 di sovvenzioni a fondo perduto e 7,9 di prestiti da restituire a un tasso conveniente. Con l’ok preliminare arrivato oggi da Bruxelles, i pagamentiti nell’ambito delitaliano si apprestano a salire ora a 113,5sui 194,4 complessivamente stanziati dal maxi-fondo Ue per la ripresa post-pandemia.