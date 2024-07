LIVE Musetti-Lestienne 4-6 7-6 2-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | laborioso break dell’azzurro in apertura di 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-ETCHEVERRY LADI BELLUCCI-SHELTON 15-15 Sbaglia di dritto il francese. 15-0 Sulla riga la smorzata di. 2-0 TIENE IL SERVIZIO, nonché un game importantissimo! A-40 ACE (5°)!!!! 40-40 Niente da fare. Sembrava un fame facile, di facile non c’è nulla. Smorzata e passante in contropiede. 40-30 Errore di dritto. 40-15 Servizio e rovescio! FORZA! 30-15 Stava per sbagliare la chiusura, fortunatamente l’ha messa sulla riga. 15-15 Con il dritto a sventaglio mette a segno un raro vincente. 15-0 Larga la smorzata di. Adesso è davvero cambiata l’inerzia. 1-0 INCREDIBILE NUMERO DI. Un recupero di smorzata che solo uno con il motorino come lui poteva giocare, poi ancora,lo aiuta non chiudendo un comodissimo appoggio.