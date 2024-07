Juventus accordo ufficiale con WTW | i dettagli della partnership

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Lanon si ferma più, dentro e fuori dal campo. In attesa di ufficializzare altri colpi di calciomercato, il club bianconero ha ufficializzato una. “e Willis Towers Watson (WTW) rinnovano la loro: è infattila prosecuzionecollaborazione per i prossimi 5 anni, fino al 2029. Un rinnovo che celebra una forte sinergia e punta a raggiungere importanti obiettivi nel futuro. WTW continuerà dunque a essere broker e risk advisor, certificando l’unione di due società che sono veri e propri simboli di qualità italiana nel mondo: è particolarmente significativa, questa unione, perché accompagna WTW verso la celebrazione – nel 2028 – dei suoi 200 anni di storia”. Isull’“Laconferma ulteriormente il ruolo di WTW come consulente assicurativo dell’eccellenza sportiva, attento e impegnato nell’offrire soluzioni all’avanguardia e data driven.