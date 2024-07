Il Comune vince il ricorso contro il ridimensionamento dell’orario delle Poste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ludovico Caverni (foto) è un sindaco felice. "Sono lieto di comunicare - informa il primo cittadino - che ildi Serra Sant’Abbondio ha vinto ilpresso il Tar MarcheItaliane per ilche dal 2015 ha portato l’apertura del locale ufficio postale da sei a tre giorni. È una sentenza storica per i cittadini di Serra Sant’Abbondio e per tutti i cittadiniaree interne e che farà giurisprudenza". "È una storica vittoria per noi – spiega il sindaco - ma anche per tanti piccoli comuni italiani. Noi nel 2015 avevamo impugnato il ridimensionato proposto dalleItaliane presso il tar e dopo quasi 9 anni finalmente è arrivata la sentenza, una sentenza che dà ragione alal cento per cento e intima alItaliane a ritornare all’apertura del servizio per sei giorni.