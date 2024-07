I tempi cambiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Se provate a dire ai vostri nonni “Mi hanno invitata a un gender reveal party”, probabilmente vi guarderanno perplessi. Sì, perché fino a qualche anno fa il sesso del nascituro veniva comunicato al resto del mondo senza troppi fronzoli: un semplice “è un maschietto/è una femminuccia” e tutto finiva lì. Oggi isono cambiati e – tra le tante mode che abbiamo importato da Oltreoceano – si è diffusa l’usanza (molto in voga nei Paesi anglosassoni e latini) di comunicare il sesso del bebè con un evento ad hoc. Come? Le opzioni sono infinite, come ampiamente documentato dai social: dalle torte con ripieni colorati (la scelta più “low profile”), passando per i palloncini rosa o blu che escono a sorpresa da una scatola aperta dai futuri genitori (come avvenuto di recente in una affollatissima piazza Duomo a Milano) fino ai fuochi d’artificio a tema.