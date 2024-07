Hermoso-Napoli l’entourage smentisce l’Arabia | vuole solo l’azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 luglio 2024)dil’interesse saudita. Il difensoreil. Trattativa in corso, si lima l’ingaggio. Besiktas sullo sfondo ma il giocatore preferisce l’Italia. La trattativa tra ile Marioentra nel vivo. Secondo le ultime dichiarazioni dell’esperto di mercato Ciro Venerato, il difensore spagnolo avrebbe una chiara preferenza per il club partenopeo. Calciomercatorespinge le sirene arabe Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha rivelato importanti dettagli sulla situazione di: “dello spagnolo ci ha smentito con fermezza stamattina richieste arabe per il suo assistito“. Questa smentita mette fine alle voci che volevano il giocatore tentato dalle ricche offerte provenienti dalSaudita.