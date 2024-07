Gaetano Visalli | Costruire la Pace attraverso lo Sviluppo Economico Sociale e Culturale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 2 Luglio 2024. In un dialogo recente tra Maria Grazia Guida, già Vicesindaco del Comune di Milano, esperta in politiche di welfare Costituente e promotrice Coop. Peace. Academy, e, Segretario Generale della Agenzia Internazionale per la Cooperazione e la, è emersa una visione rivoluzionaria per il futuro del nostro mondo., un esperto di politiche di internazionalizzazione, economista e giurista internazionale, ha espresso la sua convinzione che sia possibile e doveroso cambiare il mondo. Nel sottolineare l'importanza di affrontare le sfide poste dalla trasformazione globale, dalla rivoluzione tecnologica e dall'invecchiamento della popolazione,ha proposto tre “rivoluzioni” strutturali - economica e tecnologica,e democratica, e infine geopolitica - per affrontare queste sfide.