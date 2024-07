Flessioni sotto la doccia e saune alle 2 di notte | l’ex compagno di squadra svela i segreti del successo di Cristiano Ronaldo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione:è una macchina, e lo sanno tutti. Ma pochi hanno visto dietro le quinte per imparare in prima persona come opera il capitano del Portogallo. Ora, in una rubrica per la BBCdifensore José Fonte ha condiviso una panoramica sul modo in cui CR7 affronta la vita fuori dal campo. Ed è più o meno quello che ti aspetteresti: gare dila, sessioni di recupero2 die ore infinite in palestra. VIDEO: Perché Khvicha Kvaratskhelia è COSÌ BRAVO Nati a poco più di un anno di distanza l’uno dall’altro, Fonte ehanno condiviso lo spogliatoio con lagiovanile del Portogallo, lo Sporting Lisbona, e con la nazionale maggiore del Portogallo. Le loro carriere sono iniziate entrambe nei primi anni 2000 e hanno toccato diversi continenti, ma mentre Fonte si è ambientato al calcio inglese con Crystal Palace, Southampton e West Ham United prima di ritirarsi nel 2023,ha rivendicato il suo diritto a essere uno dei più grandi al mondo, anche adesso che ha 39 anni.