Festa sull’Isola delle Femmine la proprietaria sui due medici organizzatori | Perché ho autorizzato io i miei nipoti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) È diventato un caso, finito sul tavolo della Procura, il party abusivo scoperto il 29 giugno scorso dalla Guardia di Finanzaa Palermo. Secondo Maurizio Giglio, il dj inquadrato nel video dell’evento, non si trattava di unanon autorizzata, bensì di un videoclip. «Abbiamo registrato questa simulazione diallegorica, dedicata ai quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. I fratelli Triolo, volevano questo video per il loro compleanno e mi hanno contrattato», è la difesa di Giglio, sentito oggi da Repubblica. L’autorizzazione della marchesa E proprio sull’autorizzazione è intervenuta in serata anche la marchesa Paola Pilo Bacci,dell’isolotto dove, sabato scorso, i due fratelli – Vito e Antonio Triolo -, stando alla Procura, hanno organizzato il party.