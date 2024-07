Euro 2024 Buffon è l’unico a metterci la faccia? Possibile addio | il confronto con Gravina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo la sconfitta con la Svizzera che ha portato all’eliminazione dell’Italia da, Gianluigi, capo della delegazione della Nazionale, ha chiesto uncon il presidente federale della Figc, Gabriele, per valutare il futuro del progetto azzurro e della sua stessa posizione., in seguito alla richiesta di incontro con, potrebbe decidere di fare anche un passo indietro dopo il flop dell’Italia nell’peo e, qualora decidesse di farlo, sarebbe il primo a fare un gesto concreto dopo il risultato della Nazionale in Germania. Appena rientrato in Italia non aveva nascosto la sua delusione per quanto accaduto: “il gruppo poteva far meglio, come tutti noi: anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative e ognuno si prende le responsabilità del caso“.