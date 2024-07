Ecco il nuovo consiglio | Tonino Maurizi è il vicesindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Al suono del campanone, come si faceva un tempo, si è riunito il primocomunale di Montefiore a guida Nazzareno Ciarrocchi. Dopo la surroga di Lucio Porrà, che ha rinunciato alla carica di consigliere, il gruppo di minoranza sarà quindi composto da Alessandra Benedetti, Giuseppe Giannetti e Consuelo Tomassini., vice sindaco, con delega alla sanità, lavori pubblici, politiche agricole, urbanistica, ambiente, cimitero, sarà affiancato da Sandro Rossi per il commercio, attività produttive, innovazione, digitalizzazione. Al Sindaco rimangono in capo: protezione civile, attività istituzionali, gestione rifiuti, decoro urbano. Mauro Oronzo per la Cultura, Lucio Ponziani per personale, bilancio, tributi, patrimonio e polizia locale mentre Chiara Belà sarà assessore alle politiche giovanili e scolastiche, CCR, benessere terza età, pari opportunità con il supporto del consigliere Gabriele Luciani per sport e tempo libero e Emanuele Ciarrocchi per turismo e politiche sociali.