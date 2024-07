Ecco chi è davvero il marito Il mitico Tonio Cartonio si è sposato il ‘Sì’ dopo 12 anni insieme

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 2 luglio 2024) La maggioranza del pubblico lega principalmente la sua figura all’indimenticabileCardella fu Melevisione, ma Danilo Bertazzi è sempre stato un affermato attore di teatro e anche di cinema. Volto di Trebisonda, Che Succ3de e non solo. In queste ultime ore, hail suo storico compagno Roberto. Un’ondata di congratulazioni, commozione generale sta travolgendo gli account social di Danilo Bertazzila sua emozionante e dolcissima pubblicazione a sorpresa. Finalmente sono giunte le nozze per lui e il suo compagno Roberto Nozza.ben dodicidi storia d’amore, i due, sono convolati a nozze. “A 58prendi la vita con serenità, godendoti gli affetti, come il mio compagno Roberto con cui sto da sette, e il lavoro, finché c’è”, aveva rivelato l’attore diCardella Melevisione, che i bambini degliNovanta e dei primiDuemila ricorderanno sempre.