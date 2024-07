Dumfries tutto pronto al rinnovo con l’Inter Ma prima un altro step

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Denzelsi prepara alcon, proseguendo come titolare della fascia destra di Simone Inzaghi. Maancora è previsto unoimportantissimo per la carriera del giocatore e non solo.IN ARRIVO – Èper ildi Denzelcon, uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava essere improbabile. Poi l’apertura, l’avvicinamento tra le parti e il principio d’accordo per un prolungamento fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione. Con tanto di incontro già previsto tra la società e l’agente del giocatore, cheperò è atteso da un impegno importantissimo. Non solo per lui, chiaramente, ma per una nazione intera. Ovvero l’Olanda, che sarà in campo oggi alle 18 contro la Romania negli ottavi di finale di EURO 2024.