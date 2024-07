Di Lorenzo nuovo contatto con la società | svelata l’ammissione di De Laurentiis – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono giorni caldissimi per il futuro di Giovanni Di. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del calciatore. Il futuro di Giovanni Dicontinua a tenere banco nelle ultime ore. L’Europeo con l’Italia è terminato, motivo per il quale è giunto il momento di focalizzarsi sul mercato. La situazione legata al capitano è tutt’altro che semplice, vista la richiesta di cessione presentata diversi giorni fa. Tale scelta, ha di fatto “gettato” sul club un vero e proprio allarme in vista della prossima stagione. Non a caso, è intervenuto anche Antonio Conte in prima persona. A distanza di alcuni giorni, però, la situazione sembrerebbe essere “rientrata”, almeno apparentemente. Non a caso, sono andati in scena già due incontri importanti per riuscire quantomeno a ricucire la spaccatura tra il calciatore e la