Che cos’è un UFO?

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel linguaggio comuneè sinonimo di alieno, ma le cose non stanno esattamente così., infatti, è l’acronimo di Unidentified Flying Object, “oggetto volante non identificato”. La parola nasce nel 1952 per merito della United States Air Force, che la usa per raccogliere tutte quelle “anomalie” che non rientrano tra i fenomeni naturali. Di questa categoria non fanno parte forme di vita provenienti da altri pianeti, quanto gli Unidentified Aerial Phenomenon (UAP), “fenomeni aerei non identificati”. Qualche esempio? Un drone straniero che vola senza autorizzazione nel cielo. O un caso atmosferico inspiegabile., dunque, è tutto ciò che non si può (ancora) spiegare con apparecchi e strumentazioni tradizionali. Negli U.S.A. si contano seimila casi all’anno.