Cecilia e Ignazio sposi | location e invitati le curiosità sulle nozze

(Di martedì 2 luglio 2024)hanno detto sì, il tanto atteso giorno è arrivato e i due sono apparsi bellissimi, emozionati e felici. Una favola a lieto fine, dal Grande Fratello Vip al giorno delle, una storia moderna da raccontare.Rodriguez eMoser hanno coronato il loro amore con una cerimonia civile, celebrata da un amico comune, alle 18 di un pomeriggio caldo. Lesul matrimonio di(notizie.com)Splendidacon look perfetti, una festa incredibile con circa 200 persone e tantissimi curiosi anche all’esterno che attendevano di vedere glie ovviamente il look scelto dalle sorelle Rodriguez.: tutte leLa festa di matrimonio si è tenuta a villa La Ferdinanda che, per l’occasione, era ovviamente blindatissima.