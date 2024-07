Casting aperti per Uomini e Donne Maria cerca i tronisti | ecco tutte le ipotesi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo staff diha annunciato l’apertura deiper la nuova stagione del talk show. A quanto pare,De Filippi e tutta la sua equipe non è ancora in ferie, contrariamente a quanto accaduto per i suoi programmi. La stessa Raffaella Mennoia, in una recente Instagram Storie, ha pubblicato un video ironico nel quale ha dichiarato che le manchi ancora molto tempo prima di prendersi una pausa dal lavoro. In questo periodo, infatti, la redazione è alle prese con la scelta dei protagonisti della prossima edizione di UeD, compresi i. La lista dei papabili aspiranti al trono è piuttosto altra, vediamo chi figura. Ancora niente ferie per lo staff diDe Filippi: tutti al lavoro per idiCiò che va in onda è solamente una piccola parte di tutto il lavoro che c’è dietro la realizzazione di un programma, e questa è una cosa che conoscono molto bene i membri della produzione diDe Filippi.