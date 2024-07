Calciomercato Milan la clausola di Rafael Leao è ufficialmente attiva | rischio addio?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildelpotrebbe cambiare drasticamente a seconda del futuro di: qualcuno pagherà la sua? A partire dal 1 luglio 2024 èlarescissoria inserita nel contratto di. Chiunque vorrà acquistare il portoghese potrà farlo, a patto di pagare 175 milioni di euro. Tanti, tantissimi soldi, soprattutto per un giocatore tanto forte quanto discontinuo. Non a caso nell’ultima stagione Rafa ha segnato 9 goal e fornito 10 assist in Serie A, ma è rimasto a secco di reti per più di due mesi. Il classe 1999 delha qualità tecniche fuori dal comune che potrebbero renderlo uno degli esterni migliori al mondo. Al tempo stesso, però, il portoghese non è mai riuscito a trovare quella continuità che differenzia i buoni giocatori dai campioni.