Bibbiena Luca Caviglia è il Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 –Cavigli 46 anni, un lavoro come responsabile montaggi presso una grande azienda del Casentino e una storia lunga e importante di volontariato attivo all’interno della Misericordia di, è stato nominatodiin. Nel primodopo le elezioni amministrative Cavigli ha preso la parola dicendo alla presenza di tutti i consiglieri: “Sono grato, orgoglioso e oggi molto emozionato per questo importante ruolo che mi è stato riconosciuto, oltre la delega sui servizi di emergenza urgenza. Mi impegno a portare avanti il mio ruolo di rappresentanza con trasparenza, impegno, dedizione e coraggio per il bene della nostra amata comunità”.Cavigli si era candidato con la lista di Filippo Vagnoli perché - come diceva nelle presentazioni pubbliche: “Credo nella partecipazione e nella vita attiva intesa come impegno nei confronti del prossimo e della comunità” Oggi il neoelettodisostiene con più forza e rinnovato entusiasmo: “Il mio motto è Siamo tutti uniti, aiutiamoci a vivere meglio, ed è quello che credo fermamente e che cercherò di portare avanti anche all’interno del