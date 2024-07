Belgio Tedesco a rischio esonero | potrebbe salvarlo il contratto fino al 2026

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilieri è stato eliminato da Euro2024 per la sconfitta 1-0 contro la Francia. La Federcalcio sta riflettendo se continuare o meno con Domenicoin panchina.eliminato a Euro2024: la Federcalcio riflette suNieuwsblad riporta: La delusione della Federcalcio è grande. Per questo, verrà effettuata una valutazione complessiva, che riguarda sia l’allenatore, sia il direttore tecnico Frank Vercauteren. In teoria, è quest’ultimo che dovrebbe decidere sepotrà continuare a restare sulla panchina belga o meno, ma il Ceo ha messo in discussione anche lui; in più, ildi Vercauteren scade a fine 2024. Perci sono diversi scenari sul tavolo, ma a causa del prolungamento dial, un licenziamento può costare alla Football Association un sacco di soldi.