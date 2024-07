Beach volley prove tecniche di Giochi nel tempio di Gstaad Quattro coppie azzurre al via oggi le qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)diolimpici a tutti gli effetti nel torneo più atteso dell’anno del circuito mondiale, quello sulla sabbia svizzera di. Due legià inserite in tabellone, Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti e due leche tenteranno una difficile ma non impossibile qualificazione al main draw, i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi e i vice-campioni d’Italia Dal Corso/Viscovich. Si partecon lee con un primo turno non semplice per i due binomi azzurri in gara. Dal Corso/Viscovich inizieranno la loro avventura affrontando la coppia brasiliana Pedro/Gabriel. Pedro Sousa e Gabriel Dos Reis Santiago hanno giocato finora un solo torneo assieme, ledi Stare Jablonki dove sono stati sconfitti al secondo turno dagli australiani Hodges/Schubert.