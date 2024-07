Autonomia differenziata mi pare resterà poco alla nazione tanto cara a Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Luca Zaia ha già chiesto l’sulle nove materie che non prevedono i Lep. Cosa aspettano a farlo anche gli altri governatori? Anche perché è prossima la visita in Cina di ‘Sora Giorgia’ e quale migliore occasione per testare le nuove autonomie regionali? Le ricordo ai distratti: Organizzazione della giustizia di pace; Rapporti internazionali e con l’Ue; Commercio estero; Professioni; Protezione civile; Previdenza complementare; Coordinamento finanza pubblica e tributi; Casse di risparmio, rurali e aziende di credito regionali; Enti di credito fondiario e agrario regionali. Mica per altro, ma non possono lasciare solo Zaia al fianco della premier a parlare con Xi di commercio e fare affari! E quindi tutti insieme appassionatamente i 20 governatori in Cina, anche perché Sora Giorgia prima di decidere dovrebbe accordarsi con loro.