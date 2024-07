Austria-Turchia | programma e telecronisti Sky e Rai ottavi Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ile isu Sky e Rai di, match valido per glidi finale di. Si chiude ilcon questa sfida equilibrata a Lipsia tra glici, capaci di chiudere al primo posto il durissimo girone D, e i turchi, che invece come da pronostico, ma non brillando più di tanto, hanno superato da secondi il gruppo F. Una delle due può volare dunque ai quarti, conscia che il cammino non è poi dei più proibitivi e sono attese grandi sorprese. Chi la spunterà? Si parte alle ore 21 di martedì 2 luglio. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti e su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.