Assassin’s Creed Shadows migliaia di firme per la petizione che chiede di cancellare il gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) In queste ore è emersa una nuovain Giappone chead Ubisoft addirittura di, ricevendo in poco tempo addirittura più di 30.000da utenti che evidentemente non desiderano mettere le proprie man sul, in arrivo il 15 Novembre 2024. Come riportato da Insider Gaming, di recente è stata pubblicata unasu Change.org per far sì che il nuovo capitolo della serie venga addirittura cancellato, poiché a loro avviso il publisher francese sta diffondendo con questo nuovo titolo addirittura “il razzismo e delle gravi inesattezze storiche”. Ovviamente il motivo scatenante di questa richiesta dei fan “giapponesi” è dovuta alla presenza di uno dei due differenti protagonisti in, con i fan che potranno controllare direttamente Naoe, una shinobi, o Yasuke.