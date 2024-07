Arnautovic | Subito gol da angolo ma brava Turchia! Auguri Calhanoglu

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)ha giocato da titolare la sfida trae Austria, a differenza del compagno di squadra all’Inter, Hakan, fuori in quanto squalificato. Dopo la partita, l’attaccante nerazzurro su Sky Sport ha provato ad analizzare la partita. L’ANALISI – Markorammaricato dopo la partita, prova ad analizzare la sconfitta con la: «Non penso che qualcosa sia stato storto, penso che hanno segnato in due calcio d’. Per il resto penso che abbiamo giocato una grande partite creando una buona partita. Il calcio è così! Mi complimento con laperché hanno fatto quello che dovevano fare, faccio glianche ad Hakan! Mi dispiace per la nostra squadra perché non meritavamo di uscire adesso». Austria fuori da Euro2024, parla ancoraIL MOTIVO – Non è stata una questione di pressioni, questo il parere dell’attaccante dell’Inter: «Non penso sia stata una questione di pressione, non eravamo favoriti.