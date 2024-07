A Lignano Giovedì 4 luglio protagonista Rokia

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 2 luglio 2024)alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, agli Incontri con l’autore e con il vino – la rassegna promossa dall’AssociazioneNel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito –con il suo ultimo romantasy “Guilty. Drunk in love” (Magazzini Salani). L’autrice sarà in dialogo con la giornalista e scrittrice Fabiana Dallavalle.sin da bambina ha sempre amato inventare storie. Dal 2016 ha cominciato a raccontarle su Wattpad – la piattaforma di lettura sociale online che abbatte le barriere tra lettori e scrittori e incoraggia gli utenti a creare e condividere le proprie storie in tutti i generi – quasi per gioco, con lo pseudonimo di Clarine Jay, raggiungendo milioni di letture. “Guilty. Drunk in love” racconta un amore maledetto, sospeso fra due mondi.