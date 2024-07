Volley femminile Europei U22 | l’Italia al debutto batte la Lettonia 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Nazionale Under 22ha avuto la meglio contro laper 3-0 alnei Campionatiin scena a Lecce. Le ragazze di Marco Mencarelli hanno piegato le avversarie per 25-14, 25-12, 25-15, conquistando così la prima vittoria nella Pool I. La prestazione delle atlete tricolori si dimostra convincente sin dal primo set, conche ha controllato la partita lungo tutti e tre i parziali di gioco. Gli impegni delle giovani azzurre sono appena iniziate, con una partita che attende la squadra domani alle 21:00. La Nazionale dovrà infatti affrontare l’Ucraina, che oggi ha perso per 3-0 contro la Turchia. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della FIPAV.U22:alla3-0 SportFace.