Vino Marco Simonit al ' Vine to Mind' all' Harvard University di Boston

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Labitalia) -, maestro di potatura della vita e ideatore insieme a Pierpaolo Sirch del Metodo&Sirch, è stato fra i relatori del 'to: Decanting Wine's Future with Data Science & AI', l'importante simposio che ha visto radunati all'Università diluminari del mondo del, menti pionieristiche del mondo della ricerca, manager di grandi aziende vinicole. L'evento, organizzato in collaborazione con il Journal of Wine Economics per celebrare il 5° anniversario dell'Hdsr (Data Science Review), aveva una duplice mission: analizzare il connubio tra le tradizioni enologiche e il dinamismo delle tecnologie contemporanee del Data Science e dell'Intelligenza Artificiale, e disegnare il futuro della viticoltura con intuizioni, innovazioni e collaborazioni basate sul Data Science.