Viaggio a Buchinger Wilhelmi in Germania per sperimentare il digiuno terapeutico

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) «OLTRE 100 ANNI FA il nostro bisnonno, Otto, fondatore delle cliniche del Metodo omonimo, affermava che il corpo può essere sano solo se l’anima è contenta. La natura era la sua ‘Spa della salute’ e letteratura, musica e arte il nutrimento per mente e spirito». Chi parla è Leonard, esponente della quarta generazione delle cliniche, focalizzate sul(nello staff, ci sono 12 medici). IlLo scopo è prevenire o trattare le malattie e aumentare l’aspettativa di vita («ila lungo termine è il rimedio non farmacologico migliore per la longevità», dice).