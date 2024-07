Un fine settimana di sangue Muore a 27 anni contro il guardrail

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) REZZATO (Brescia)dilungo le strade della provincia di Brescia e di quella di Bergamo, dove diversi incidenti hanno avuto un esito fatale. Il primo si è verificato alle due e mezza di domenica mattina lungo la Sp 45 a Gavardo. La vittima è Marica Avanzi, 27, residente in paese. Secondo le prime informazioni raccolte pare che Marica stesse viaggiando sola in direzione Salò quando, per cause in corso di accertamento, ha perso illlo della sua Audi A3, andando a finireil guard rail. Stava affrontando una curva. Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato il numero unico 112, che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza da Roè Volciano. Purtroppo Marica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’urto che ha letteralmente accartocciato la sua vettura.