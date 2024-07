Un Egitto senza tortura a Mahmoud Hussein basta una maglietta per una condanna a tre anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’, da poco omaggiato dal governo italiano con l’inserimento nella lista dei paesi di origine sicuri, ha celebrato da par suo il 26 giugno, Giornata internazionale per le vittime di. Proprio quel giorno, un attivista che durante una protesta pacifica aveva indossato unacon una scritta contro la, è statoto a tredi carcere. Il processo è stato celebrato presso il Tribunale speciale di emergenza per la sicurezza dello stato, i cui verdetti non sono appellabili:la ratifica del presidente al-Sisi. ????to a tredi carcere per aver indossato unacontro la. Succede in #nella Giornata internazionale per le vittime dellahttps://t.co/KGSslhtwgk — Amnesty Italia (@amnestyitalia) June 27, 2024 Per l’ennesima volta, dunque, il sistema giudiziario egiziano è stato usato come uno strumento per punire il dissenso e costringere al silenzio l’attivismo pacifico.