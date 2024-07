Tumori e ambiente perchè non ci siano più Barbato Mazzariello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 3 luglio, alle ore 17:30, presso il castello di Sana Manocalzati (AV), verrà presentato ufficialmente al pubblico lo studio “Impatto ambientale e rischio oncologico nell’Area Industriale di Pianodardine”. Una ricerca per far luce sul rapporto trae salute, intitolata alla memoria di. La comunità della Valle del Sabato da anni si interroga sui numerosi casi di tumore nella popolazione, che portano talvolta a strazianti morti premature. Quando nel 2016 il borgo di San(Manocalzati) ha visto andare via, a soli 36 anni, uno dei ragazzi più amati del paese,, a causa di un tumore, qualcosa si è smosso nelle coscienze di tutti. Le persone erano in cerca di risposte concrete alle loro domande.