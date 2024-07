Sinner assalto a Wimbledon | Jannik campione totale perché migliora sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) La massima ’mens sana in corpore sano’ trova una perfetta conferma anche ai massimi livelli dello sport. Riccardo Ceccarelli, medico sportivo e performance trainer, ha contribuito col suo lavoro a creare un nuovo paradigma: dagli esordi coi piloti di Formula Uno alla fine degli anni ’80, quando la preparazione era solo fisica e per certi versi approssimativa, è arrivato a perfezionare una scienza dell’allenamento mentale. Ne hanno beneficiato, tra i tanti, big come Mikaela Shiffrin, Jorge Martin, e Fernando Alonso. E. "Unin tutto e per tutto – dice il performance trainer – focalizzato solo su stesso, senza scuse, votato solo almento. Sicuramente pronto per l’esame di". Ceccarelli spiega come si è evoluto il suo lavoro.