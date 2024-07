Romania-Olanda Koeman | Siamo una nazione orgogliosa vogliamo vincere giocando bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) “una, ci piacee giocare un bel calcio. Sappiamo che non sempre ci si riesce e sicuramente prenderemo sul serio la. Sappiamo cosa aspettarci e cosa dobbiamo migliorare rispetto all’ultima partita. Dobbiamo avere più stabilità e questo si ottiene non concedendo spazi e facendo un pressing migliore. È quello su cui ci stiamo concentrando: contro l’Austriastati superficiali, loro così hanno preso fiducia e a noi è successo l’opposto“. Lo ha detto il ct dell’, Ronald, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lavalido per gli ottavi di finale di Euro 2024: “Simons è un grande talento e i grandi talenti possono giocare ovunque. Lo ha dimostrato in nazionale e lo ha dimostrato nell’ultima stagione al Lipsia.