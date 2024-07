Regione Campania Maria Luigia Iodice | Aiuti alle imprese programmati ulteriori 45 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Caserta. Nell’ambito deglivolti al sostegno e all’attrazione degli investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della, laha deciso di programmare, ad integrazione di quanto già previsto, vale a dire 85dirisorse per complessivi 45di. “Con questo denaro – spiega la Consigliera Regionale,del gruppo ‘Partito Socialista Italiano,Libera, Noi di Centro, Noi Campani’- puntiamo alla realizzazione di interventi strategici integrati che comprendano investimenti produttivi, svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e adeguamento delle competenze dei lavoratori. Inoltre vogliamo favorire la diffusione e l’espansione delle tecnologie digitali e pulite ed intendiamo raggiungere risultati importanti in relazionetransizioni verde e digitale”.