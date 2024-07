Prove tecniche di campo largo Il centrosinistra alla festa Anpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024)dinel nome della Resistenza e della Costituzione, questa sera alle 20,30 in piazza Lucio Dnella serata conclusiva delladell’. Sul palco dell’associazione nazionale dei partigiani, infatti, saranno sul palco insieme tutti i leader dell’opposizione al governo Meloni: è annunciata la presenza della segretaria del Pd Elly Schlein, del leader del M5s Giuseppe Conte, di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, di Angelo Bonelli dei Verdi, di Riccardo Magi di +Europa e, infine, di Maurizio Acerbo di Rifondazione. Il presidente dell’Gianfranco Pagliarulo ha specificato di avere invitato anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, senza aver ottenuto risposta. Il dibattito di questa sera è intitolato ‘Noi siamo Costituzione’ e avrà come tema conduttore "l’unità democratica per la difesa della Costituzione" spiega l’associazione dei partigiani.