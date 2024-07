MJF | Non sarebbe una buona idea affrontare ora Swerve Strickland

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Molti fan si aspettavano che MJF, a seguito del suo grande ritorno a Double or Nothing, siimmediatamente messo a caccia dell’AEW World Championship che gli era stato strappato a World’s End lo scorso dicembre e che ora appartiene a. Il suo percorso, tuttavia, lo ha portato ben lontano dal titolo ma, in un’intervista rilasciata per Busted Open Radio, MJF ha affermato di essere perfettamente consapevole delle sue scelte e del suo attuale percorso. Abbasso il duro lavoro “So come giocare le mie carte. Non è il momento giusto. So quando è il momento.sta andando alla grande. Non mi piace. Anzi, direi che lo odio. Non siamo d’accordo su nulla. Guardiamo al wrestling in modi completamente diversi. Direi che ho più disprezzo per Ospreay che per lui.