Lube Dirlic vola in Cina

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ieri con la finale tra Francia e Giappone è terminata una Volleyball Nations League 2024 che venerdì aveva visto l’Italia-2, dei giovani, eliminata nei quarti dai transalpini (18 punti per Bottolo, top degli azzurri) e che precedentemente aveva fornito i verdetti più importanti, ovvero le nazionali qualificate per le prossime Olimpiadi. Nella VNL 2025 invece potrebbe e vorrebbe esserci Petar, il nuovo opposto della. Dopo aver chiuso al secondo posto l’European Golden League da capitano della Croazia e giocatore più prolifico della kermesse (170 punti in 8 gare), il martello che laha acquistato da Milano da oggi è indove parteciperà alla Challenger Cup (dal 4 al 7 luglio), viatico per entrare appunto nella futura VNL.