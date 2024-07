LIVE Berrettini-Fucsovics Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

13.20 Matteo Berrettini fa il suo esordio in quest'edizione di Wimbledon. Il finalista del 2021 affronterà l'ungherese Marton Fucsovics, avversario da non sottovalutare. 13.17 Sakkari batte Kessler 6-3, 6-1 ed avanza al secondo turno di Wimbledon. Tra poco entreranno sul campo 12 Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. 12.42 Maria Sakkari ha conquistato il primo set per 6-3 nella sfida con McCarteny Kessler. Al termine di quest'incontro entreranno in campo Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. 12.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla live testuale di Wimbledon.