La famiglia Biden si sarebbe riunita a Camp David per convincere il presidente a continuare la corsa presidenziale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il 72% degli elettori degli Stati Uniti d’America ritiene che Joe“non disponga della salute mentale e cognitiva necessaria” a servire come capo dello Stato, e una percentuale analoga afferma che ilnon dovrebbe portare avanti la propria candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca. I risultati del sondaggio realizzato dalla Cbs News si sovrappongono alle indiscrezioni sulla candidatura di, tra voci che lo vogliono prossimo al ritiro e chi nega l’eventualità. Il sondaggio della Cbs News pone l’accento sui dubbi e le preoccupazioni degli elettori dopo il dibattito tv trae Trump, dibattito che ha causato forte preoccupazione tra i Democratici alla luce delle evidenti difficoltà esibite dal. Come sottolineato da Cbs News, già il 9 giugno, in un sondaggio analogo, il 65% degli elettori registrati avevano espresso dubbi in merito all’idoneità dia servire come