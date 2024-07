Il datore di lavoro può spiare i dipendenti? La risposta è sconvolgente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024)di, controllo. Può arrivare fino a spiarli? Vediamo che cosa dice la legge sulla questione. Il controllo degli adempimenti di un lavoratore nei confronti dell’azienda può arrivare fino all’attività di soggetti terzi come le agenzie private di investigazione? Non è una domanda banale, tanto da arrivare nell’aula di un tribunale, fino alla Cassazione con una recente ordinanza.un dipendente – cityrumors.itIl caso prende il via da un giudizio richiesto da un lavoratore dipendente licenziato a causa dei risultati dei controlli deldi. Questi si erano svolti con l’ausilio di un’agenzia di investigazione privata (mediante fotografie e pedinamenti), con il fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative alle quali il dipendente era tenuto per contratto.